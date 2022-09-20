KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'ndan dünyaya hitap etti.Katılımcı ülkeleri Kıbrıs'ı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz' dedi.'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH YAZMIŞTIR'Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum' diyerek şunları söyledi:'Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır.Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi.'