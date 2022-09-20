İstanbul Beykoz'daki Hz. Yuşa Türbesi'nde büyük saygısızlık! Cami hoparlöründen Isabelle şarkısını söylediler

İstanbul Beykoz’da bulunan Hz. Yuşa Türbesi'nin bitişiğindeki camiye akşam sularında giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalle halkına seslendi. Sesi duyanlar camiye koşarak gençlere, “Peygamber var burada ne yapıyorsunuz siz! Isabel nedir!” tepki gösterdi. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Hz. Yuşa; Yahya Efendi, Telli Baba ve Aziz Mahmuh Hüdayi'yle birlikte İstanbul Boğazı'nın 4 manevi bekçisi arasında yer alıyor.

Olay, dün akşam sularında Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide yaşandı.



Hz. Yuşa Türbesi'ne büyük saygısızlık VİDEO





İddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.



"PEYGAMBER VAR BURADA NE YAPIYORSUNUZ SİZ! ISABEL NEDİR!"



Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere "Oğlum sizin Allah'a kitaba inancınız yok mu! Peygamber var burada ne yapıyorsunuz siz! Isabel nedir!" sözleriyle tepki gösterdi.



"İLAHİ OKUDUK"



Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.



Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.



