Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabinede Elazığlı bir bakan olmamasını eleştirdi. İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik genel başkan yardımcılığı kadrosunda tek bir Elazığlının olmaması ise dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.
'ELAZIĞLI BAKAN NEDEN YOK?' ELEŞTİRİSİ
Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti'ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.
PARTİ YÖNETİMİNDE ELAZIĞLI YOK
Kabinede Elazığlı birinin olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, yine kendisi ile çelişti.
CHP'nin 16 kişilik MYK kadrosunda bulunan kişiler arasında tek bir Elazığlının bile olmaması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları ve memleketleri şöyle:
Ahmet Akın - Balıkesir
Ali Öztunç - Kahramanmaraş
Bülent Kuşoğlu - Erzurum
Bülent Tezcan - Samsun
Faik Öztrak- Ankara
Fethi Açıkel - Antakya
Gamze Akkuş İlgezdi - Malatya
Gökçe Gökçen - İstanbul
Gülizar Biçer Karaca- Denizli
Lale Karabıyık- Bilecik
Onursal Adıgüzel - Malatya
Muharrem Erkek - Çanakkale
Oğuz Kaan Salıcı - Gaziantep
Selin Sayek Böke-Hatay
Seyit Torun-Ordu
Veli Ağbaba-Malatya
Yüksel Taşkın -Rize