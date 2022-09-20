Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'ın yerel televizyonları Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınına konuk oldu.'ELAZIĞLI BAKAN NEDEN YOK?' ELEŞTİRİSİKılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Kabine'de Elazığlı birine bakanlık verileceği vaadinde bulunarak “Elazığ öteden beri AK Parti'ye destek veriyor, ciddi sayıda milletvekili çıkartıyorlar. Ama 20 yıldır bir Elazığlı bakan yok, niye? Allah nasip ederse iktidar olacağız, Elazığlı bir bakan da olacak.” ifadelerini kullandı.PARTİ YÖNETİMİNDE ELAZIĞLI YOKKabinede Elazığlı birinin olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, yine kendisi ile çelişti.CHP'nin 16 kişilik MYK kadrosunda bulunan kişiler arasında tek bir Elazığlının bile olmaması dikkat çekti.Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları ve memleketleri şöyle:Ahmet Akın - BalıkesirAli Öztunç - KahramanmaraşBülent Kuşoğlu - ErzurumBülent Tezcan - SamsunFaik Öztrak- AnkaraFethi Açıkel - AntakyaGamze Akkuş İlgezdi - MalatyaGökçe Gökçen - İstanbulGülizar Biçer Karaca- DenizliLale Karabıyık- BilecikOnursal Adıgüzel - MalatyaMuharrem Erkek - ÇanakkaleOğuz Kaan Salıcı - GaziantepSelin Sayek Böke-HataySeyit Torun-OrduVeli Ağbaba-MalatyaYüksel Taşkın -Rize