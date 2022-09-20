Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını hastalıklı olduğu iddiasıyla kesmişti. Bununla yetinmeyen İBB, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağaçlarının köklerinin üzerine bir de beton dökmüştü. İBB'nin kestiği ağaçların tedavi edilebileceği öğrenilirken Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçları izin almadan kesen belediyeye idari para cezası verdi.Ağaçları kurtarmak yerine kesmeyi tercih eden İBB, büyük tepki çekmişti. Tepkilerin ardından İBB tarafından yapılan açıklamada kesilen ağaçların tedavi edilemez olduğu öne sürüldü. İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:'Beşiktaş'taki kanserli, gövdesi kurumuş, içi çürümüş, tedavi edilmez durumdaki devrilme tehlikesi olan ağaçların yerine yenilerini dikiyoruz. Hastalığın sağlıklı ağaçlara sıçramasını engelliyoruz. Bölgeye 100'ün üzerinde yeni ağaç dikeceğiz'Kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini açıklayan İBB, bir kısmının yerine fidan dikse de dikilen fidanlar bakımsızlıktan kurudu. Çırağan Caddesi'nde kökünden kesilen ağaçların yerinin hala boş olduğu görüldü.İBB'nin ağaç kıyımı belgelendi: Hassasiyet değil katliamİBB yönetimi tarafından katledilen 112 Çınar ağacına ilişkin Orman Mühendisleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Konusunda uzman iki profesör, bir doktor, iki uzman olmak üzere toplam beş orman mühendisinin hazırladığı raporda herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı, ağaçların aceleyle kesildiği, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikildiği ve çınar ağaçlarının bakımıyla tedavilerinin yapılmaması nedeniyle kurumaya devam ettiği belirtildi.