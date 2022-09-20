  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal; henüz çocuğu doğmamış Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin’in damadını torpille işe aldırdığını söyledi. Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin ise, “Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt’te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok” dedi.

CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...
Ekleme: 20.09.2022 - 20:56 Güncelleme: 20.09.2022 - 21:18 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...
CHP Milletvekili Orhan Sarıbal sosyal medya hesabından, Kurtalan kaymakamına akılalmaz bir iftirada bulundu. Kaymakam Çağlar Tekin'in cevabı sonrası gerçeği öğrenen Sarıbal özür dilemek yerine ise pişkince teşekkür etti.

SARIBAL: 'BELEDİYEYE ALINAN PERSONELLER İÇERESİNDE DAMADINIZ VAR'

Orhan Sarıbal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve 'Sayın Çağlar Tekin, Kurtalan Belediyesine kayyım olarak bulunduğunuz görevde, belediyeye alınan personeller içeresinde damadınız, iki korumanız ve aile yakınlarının olduğu iddia ediliyor. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?' diye sordu.

CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...

TEKİN: 'İLK EVLADIMI ALLAH NASİP EDERSE ARALIK AYINDA KUCAĞIMA ALACAĞIM'

Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, Orhan Sarıbal'ın iddialarına Twitter hesabından cevap verdi ve 'Sayın Orhan Sarıbal, ilk evladımı Allah nasip ederse Aralık ayında kucağıma alacağım. Korumalarım polis ve jandarma personeli olduğundan ayrıca bir görevlendirme söz konusu değil. Aileme gelince ben ve eşim hariç Siirt'te bulunan kan ve kayın hısımlığı dahil bir tane yakınım yok' ifadelerini kullandı.

CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...

SARIBAL ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Çağlar Tekin'e cevap verdi ve 'Sayın Tekin, Kamuoyunu bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim' dedi. Orhan Sarıbal'ın gerçek dışı paylaşımını silmemesi dikkat çekti.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL'IN SÖZ KONUSU PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI:

Abdülkadir Taştan: 'Kaymakam Bey'in DM açık. Oradan da sorabilirdiniz.'

Mehmet Arıcı: 'Fıkra bu kadar mı?'

Mehmet Özcan: 'Sayın vekilim kaymakam beye ulaşamadınız mı yoksa hattınız kullanıma kapalımı mı da burada yazdınız? İddia eden merci kimdir? Onu da paylaşırsanız kamuoyunu aydınlatırsanız daha hoş olur. Kaymakam beye iftara atıp devletin görevlisini yalan iddialar ile töhmet altında bırakanları öğrenelim
Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın ölüme ittiği bebeklerin fotoğrafıyla dünyaya seslendi: Acımasızlıklara 'Dur' demenin vakti çoktan geldi!
Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok
CHP'li Orhan Sarıbal'dan kaymakama akılalmaz iftira! Özür dilemek yerine pişkince teşekkür etti...
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü!
Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize
Kılıçdaroğlu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu hedef aldı: Bunları yapan hakim değil çetedir
İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
HDP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın olası adaylığına yönelik: Kabul görmez
Kral Charles’tan yeni skandal! Irkçılık yaptığı anlar kamerada!
EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama!
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Hava durumu için dua ediyorum
CHP’li Kırşehir Belediyesi'nde 1 kişiye 3 müdürlük
Donetsk, Luhanks ve Herson'da referandum kararı! Rusya'ya katılmak için harekete geçtiler
Putin Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı yapan İBB 'Yeni ağaçlar dikilecek' sözünü 6 ay geçmesine rağmen tutmadı
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyette değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Milyonlarca vatandaşa 'TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

EYT'de düğüm çözülüyor: Bu tarihe dikkat!

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü