BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize

Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu ifade etti.

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile çözüldü.Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandı.Tahıl koridorundan sevkiyat sürerken işlerken Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi.Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Görüşmelerinin açılışında konuştu.Guterres, Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşmasını överek, anlaşmanın dünya için ''umut'' ve ''mucize'' olduğunu söyledi.'Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek.' diyen Guterres, 'Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor.' açıklamasını yaptı.