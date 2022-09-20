Benzin fiyatlarını düşürecek sürpriz adım: 10 milyon varil birden satacak

ABD yönetimi, benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurdu.ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi.Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.Halihazırda 155 milyon varil petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki satışla bunun 165 milyon varile çıkacağı ifade edildi.ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 434,1 milyon varille Ekim 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.Petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artırımına gideceği beklentisiyle dün 89 doların altına geriledikten sonra bugün kısmen yükselişe geçti.Dün 92,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 92,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,36 dolardan alıcı buldu.Petroldeki düşüş yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.Son olarak motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi.