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AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için partiye 30 gün ek süre verdi. Kapatma davasında işleyen süreçte, ek savunma süresinin de bitmesinin ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz." dedi.

AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi
Ekleme: 20.09.2022 - 12:47 Güncelleme: 20.09.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
AYM'den den HDP'ye kapatma davasıyla ilgili flaş karar: Reddi hakim talebi reddedildi
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, HDP'nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirdi, partiye ek savunmasını
yapması için 30 gün daha süre verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında, HDP'nin ek savunmasındaki talepler ele alındı. Yüksek Mahkemeye ek savunmasını sunan HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

EK SAVUNMA İÇİN 30 GÜN SÜRE
Parti ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin ek delillere ilişkin taleplerinin incelenmesini
tamamladı. Yüksek Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti, partiye ek savunması için 30 gün daha süre verdi.

EK DELİLER DOSYAYA GİRDİ
Yüksek Mahkeme heyeti, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.

DAVADA SIRA SÖZLÜ SAVUNMALARDA
Kapatma davasında işleyen süreçte, ek savunma süresinin de bitmesinin ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI: 'SÖZLÜ SAVUNMAMIZ HAZIR'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 'Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz.' dedi. Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, 15 üyenin 10'unun oyu olan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek.
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