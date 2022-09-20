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Beyaz Gazete
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6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışının ittifakta oluşturduğu kriz giderek derinleşiyor. İYİ Partili isimlerden gelen "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" ve "Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" tepkileri karşısında geri adım atmayan Tekin, "Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP’nin kurumsal Genel Başkanı’dır." demişti. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık çıkışı gündemdeki yerini korurken, 6’lı masada milletvekili aday listeleriyle ilgili de sıkı pazarlıklar söz konusu...

Ekleme: 20.09.2022 - 12:29 Güncelleme: 20.09.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Muhalefette pazarlıkların biri bitmeden diğeri başlıyor. Kapalı kapılar ardında, koltuk hesapları yapılıyor.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullandı.


6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekili pazarlığı
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