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Yunanistan panikte! S-300'ler Yunanistan'ın başına iş açtı: ABD yaptırım uygulayacak mı?

S-300'ler Yunanistan'ın başına iş açtı. Geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine S-300 ile radar kilidi atılmasının ardından Türkiye bu meseleyi NATO'ya taşıyacağını açıklamıştı. Yunanistan'da şimdi gündem CAATSA yaptırımları...

Yunanistan panikte! S-300'ler Yunanistan'ın başına iş açtı: ABD yaptırım uygulayacak mı?
Ekleme: 2.09.2022 - 12:27 Güncelleme: 2.09.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan panikte! S-300'ler Yunanistan'ın başına iş açtı: ABD yaptırım uygulayacak mı?
S-300'ler Yunanistan'ın başına iş açtı. 23 Ağustos tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar Girit adasına konuşlu S-300 hava savunma sitemleri ile taciz edildi. Türkiye bunu 'Düşmanca hareket' olarak niteleyip görüntüleri NATO ya taşıyacağını belirtmişti. Yunanistan'da yeni gündem CAATSA yaptırımları...

NATO'nun en büyük gücü olan ABD, Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için aldığı S-400'leri satın almasını kendi uçaklarına tehdit olduğunu düşünerek Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulamıştı.


Peşinatını ödediğimiz F-35'lerin satılmamasından, savunma sanayi ürünlerine ve daha da ötesine geçen ambargolar uygulanmıştı.

Şimdi ise aynı Amerika'nın NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirilmesine nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

Şimdiye kadar S-300'lerin aktif olmadığını iddia eden Yunanistan'ın yalanı ortaya çıktı.


İNKAR EDİYORDU!

S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO angajman kurallarında "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkâr yolunu seçmişti.

Türkiye'nin görüntüleri NATO'ya taşıma kararı sonrası, Yunanistan panikledi.

Daha önce inkar yolunu seçen Yunanistan, şimdi ise CAATSA yaptırımları telaşına düştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Girit'te bulunan S-300 füzesavar sistemi için herhangi bir yaptırım riski bulunmadığını iddia etti. Hellas Journal web sitesinde konuyla ilgili bir soruya yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, söz konusu sistemin Yunanistan'da bulunmasının Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) öngördüğü yaptırımların kapsamına girmediğini belirtti.

Savunmalarının gerekçesi ise, S-300'lerin satın alınması, 1990'larda, CAATSA yasasının kabul edilmesinden on yıllar önce gerçekleşmiş olması. CAATSA Yasası'nın 231. Bölümü, yalnızca 2 Ağustos 2017'de veya sonrasında meydana gelen önemli işlemleri yaptırım altına aldığını söyleyen Yunanistan, tüm NATO müttefiklerini ittifak içinde tam olarak birlikte çalışabilirliği sağlamaya teşvik ettiklerin iddia etti.

S-300 füzesavar sisteminin Yunanistan tarafından değil, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından satın alındığını ise yineledi.
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