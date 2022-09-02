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The Economist'ten çok konuşulacak kapak: ABD bölünüyor mu? Ülkeyi ayağa kaldıran teori

The Economist, oldukça çarpıcı bir kapak görseliyle ABD'deki bölünme durumunu tartıştı. ABD'nin farklı eyaletlerdeki farklı yasalar, ırkçılık ve gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle bölünebileceğini ifade eden dergi, "Farklı yasaların denenmesi iyi bir şey olsa da bu aynı zamanda bölünme teorisini de peşinde getiriyor" ifadelerine yer verdi.

The Economist'ten çok konuşulacak kapak: ABD bölünüyor mu? Ülkeyi ayağa kaldıran teori
Ekleme: 2.09.2022 - 12:18 Güncelleme: 2.09.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
The Economist'ten çok konuşulacak kapak: ABD bölünüyor mu? Ülkeyi ayağa kaldıran teori
ABD'nin dağılacağı iddiaları bir süredir gündemi oldukça meşgul ederken, İngiliz dergisi The Economist'ten dikkat çeken bir kapak geldi. Özgürlük heykelini tiye aldığı bir görseli kapağına taşıyan dergi, "Amerikan eyaletleri artık kutuplaşmanın petri kapları" sözlerine yer verdi.

Dergi, 25 Ağustos'ta Kalofirniya'da otomobil endüstrisini yeniden şekillendirecek, karbon emisyonlarını azaltacak ve eyaletin elektrik şebekesini zorlayacak olup 2035'ten itibaren de benzinle çalışacak otomobillerin yasaklanmasını içeren yasa ile aynı gün Teksas'da devereye giren kurtaj yasasının yasağına dikkat çekti.

Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Aslında bu iki olay ilgisiz gibi görünebilir, ancak önemli bir durumu işaret ediyor. Washington, büyük ölçüde tıkanmış durumda ve buna karşılık da eyaletler de hızlıca kendi politikalarını uyguluyor.

Yazının devamında aslında bunun çok da kötü bir şey olmadığına dikkat çekilirken, "ABD'nin hangi politikaların işe yarayıp yaramayacağına yönelik testleri yapması normal. Örneğin, daha bazı insanlar daha az kısıtlamaların olduğu yerlere yönelmek isteyebilir" denildi.

Ancak bunun madalyanonun yalnızca bir yüzü olduğuna dikkat çeken dergi, "Bu olaylar aynı zamanda ABD'nin bölünmeye ne kadar yakın olduğunun da bir göstergesi" ifadelerine yer verdi.

Dergiye göre, bu ve bunun gibi kanuni uygulamalardaki farklılık, eyaletler arasında yaşanan eşitsiz yaşam biçimi ve ırkçılık ülkeyi ikiye ayıracak.

Nitekim ABD Başkanı Joe Biden'dan buna paralel olarak dikkat çeken bir çağrı geldi. Biden, ülkede yapılacak ara seçimlere yönelik konuşmasında "birlik, beraberlik" vurgusu yaparak, eski Başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerinin "ülke demokrasisi için tehdit oluşturduğunu" söyledi.

ABD'nin temellerinin atıldığı, Pennsylvaina'nın Philedelphia kentindeki Bağımsızlık Salonu'ndan (Independence Hall) gerçekleştirilen canlı yayında seçmenlerine seslenen Biden, ABD'nin demokratik değerlerinin "Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu" belirtti.

Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hedefleyen Biden, "Uzun süredir, Amerikan demokrasisinin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık. Ama öyle değil. Onu savunmak zorundayız. Bunun için hepimiz ayağa kalkmalıyız." dedi.

Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri "ulusun ruhu için bir savaş" olarak niteledi.
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