  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir

Yunanistan'da panik... Türk F-16'larına S-300'ler ile radar kilidi atarak iki ülke arasında krizi tırmandıran Yunanstan'da 'Oruç Reis' endişesi yaşanıyor... Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri ve Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olan Abdülhamid Han, Yunanistan'ın uykularını kaçırırken bu kez de Oruç Reis ülkede gündem oldu.

Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Ekleme: 19.09.2022 - 13:08 Güncelleme: 19.09.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Yunanistan'ın uykularını kaçırmayı sürdürüyor. Abdülhamid Han sondaj gemisinin ardından bu kez de Oruç Reis'i mercek altına alan Yunan basını, olası senaryoları yazdı...

İki ülke arasında gerilimin tırmandığı şu günlerde, Yunan basını dikkatlerini Oruç Reis'e çevirdi. " Oruç Reis " gemisine yeni keşiflerde eşlik etmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TRAO) tedarik ettiği iki yeni yardımcı geminin demirlediğini belirtekn Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin güneyindeki Taşucu limanında son haftalarda hareketlilik gözlendiğini yazdı.

Oruç Reis'in Ekim ayı başlarında bölgeye yelken açması beklendiğini belirten gazete, Sondaj gemisinin yeteneklerinin en üst düzeye çıkarıldığı ve araitırma alanının 2,5 kilometreden yaklaşık 4 kilometreye çıkarıldığını yazdı.

OLASI SENARYOLARI SIRALADILAR

Gazetede, Oruç Reis'in Rodos ile Meis arasında bir bölgede görev yapma ihtimali olduğunu gözden çıkarmamak geriktiği belirtildi.

Öte yandan Oruç Reis'in Kıbrıs MEB'inin 6. bloğunun kuzey kesiminde yer alan bölgede Abdülhamid Han sondaj gemisi ile eş zamanlı olarak hareket etmesinin de söz konusu olabileceğini dile getirdiler...


Abdülhamid Han sondj gemisinin faaliyet gösterdiği bölgede doğal gaz yataklarının 'Var gibi göründüğünü' ifade eden gazete, 7 Ekim tarihine işaret etti. Bu tarihte NAVTEX'in süresinin dolduğunu dile getirdiler...

Öte yandan Yunan basınında Dedeağaç ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı...

ABD, son yıllarda Balkanlar ile Avrupa'ya silah ve personel sevkıyatı için kullandığı Dedeğaç (Aleksandrupolis) limanını, adeta yeni bir askeri deniz üssüne dönüştürmeyi planladığı biliniyor. Hedef, özelleştirme süreci başlatılan Dedeğaç limanı ile ilgili ihaleyi, Amerikan şirketlerinin kazanması ve limanın ABD Deniz Kuvvetleri'nin "çelik yumruğu" olarak da bilinen "Arleigh Burke" sınıfı muhrip gemiler (destroyer) ile benzer büyüklükteki savaş gemilerinin yanaşabilecekleri şekilde genişletilmesi....

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin, başta yüksek rütbeli askerler olmak üzere çeşitli vesilelerle, Dedeağaç limanının büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesi planlarını Yunan yetkililere ilettiklerini yazdı.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Dedeağaç'ın Boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, ABD ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Haberde, ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, "Arleigh Burke" sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi.

Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, ABD'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeağaç'ın Balkanlar'la demir yolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi.

Son aylarda Suda'daki ABD Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda Üssü'ndeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi.
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
ABD ne yapmak istiyor? Bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak sözler: 'Savaş halinde savunuruz!'
Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu
Şehidin intikamı alındı! 17 terörist etkisiz...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli mesajlar: PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde iş birliği bekliyoruz!
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi