Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri 'İşime yarar' diye besliyor

Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine kucak açan Yunanistan'ın Avrupa'nın göbeğinde terörist besleme merkezi haline gelen, başkent Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim veriliyor. Atina, "mülteci kampı" olduğunu iddia ederek meşrulaştırmaya çalıştığı terör kuluçka merkezi Lavrion ile Türkiye'ye rahatsızlık vermeyi amaçlıyor.Türk yetkililer, kampın terörist yuvası olduğunu kanıtlayan fotoğraflar ile istihbari bilgi-belgeleri sunarken, Yunanistan inkar yolunu seçiyor.Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın "Türklerin düşmanıysa iyidir, besleyeyim günün birinde Türklerin canını yakmak için kullanabilirim" anlayışıyla kampı işler halde tuttuğunu ifade ediyor. Ankara, Yunanistan'ı "Terörist beslemek karlı bir şey değil. Yaptığınız hamleler gün gelir sizi de vurur" sözleriyle uyarıyor.Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan kampta sayısı günden güne değişse de 500'den fazla teröristin olduğu ifade ediliyor. Lavrion, MİT ve Emniyet tarafından yakından takip ediliyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Lavrion'da FETÖ'yü, PKK/YPG'yi, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi saklıyorlar, onlara ev sahipliği yapıyorlar. Tüm bunlar görülürken büyük bir gaflet, riyakarlık, ikiyüzlülükle böyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.GÖÇMENE EZİYET, TERÖRİSTE ŞEFKATTürkiye, kampın kapatılması için çok kez girişimde bulundu, Yunan makamları ise kampta şüphe uyandırıcı bulgular olmadığını savunarak kampın faaliyetini sürdürmesi kararı aldı.Ankara, gerek Türkiye'de kanlı eylemler düzenleyen ve düzenlemeye teşebbüs eden teröristlerin Lavrion Kampı'nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları, gerek kampta çekilen fotoğraflar, gerekse de örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler ile Lavrion'un terör yuvası olduğunu kanıtlıyor.Terör faaliyetlerini maskelemek için de kampta sürekli çocuklu aileler de bulunduruluyor. Kamp alanında terör örgütü elebaşı posterleri, örgüte ait paçavralar ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları yer alıyor. Lavrion'da örgütün sözde yayın organları izlettiriyor, terör örgütü elebaşlarınca sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler veriliyor.YUNANİSTAN'LA TERÖRİSTLER ARASINDA KAĞIDA DÖKÜLMEMİŞ ANLAŞMASavaştan kaçarak ülkesine sığınmaya çalışan göçmenlere yaptığı insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerle gündeme gelen Atina'nın ülkesinde teröristlerin cirit atmasına müsaade etmesinin nedeninin ise Türkiye'yi rahatsız etmek ve bir gün bu teröristleri Türkiye'ye karşı kullanabilme ihtimali olduğu değerlendiriliyorLavrion'daki teröristlerin ülkesindeki faaliyetlerine izin veren Yunanistan, Perşembe günleri DHKP-C, Cuma günleri PKK'lıların Türkiye karşıtı eylemlerine müsaade ediyor.Edinilen bilgiye göre, hükümet ile teröristler arasında, "Gidin, eylem yapın, bağırıp çağırın, sonra otobüslerinize binip dönün" şeklinde kağıda dökülmemiş bir anlaşma mevcut.