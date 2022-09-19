  • USD: 18,27 - 18,30
  • EURO: 18,23 - 18,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meksika'da tsunami alarmı! 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi: Meksika'nın güneybatısı açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ülkede tsunami alarmı verildi.

Ekleme: 19.09.2022 - 21:30 Güncelleme: 19.09.2022 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Meksika'da tsunami alarmı! 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle 'tsunami tehdidi' uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, 'Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz.' ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.
HDP rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi! Yavaş'tan sonra İmamoğlu'na da veto! 'Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez'
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na 'hizmet' dersi! 'Vaatleri biz zaten yapıyoruz'
Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'
Borsa İstanbul'daki gelişmeler sonrası toplantı! SPK ve borsa yöneticileri bir araya geldi!
Adnan Oktar için İstenen ceza belli oldu
Almanya'da terör örgütü PKK üyesine dava açıldı!
Başkan Erdoğan ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti...
TBMM Başkanı Şentop'tan Kırgızistan ve Tacikistan'a diyalog çağrısı!
Evlat nöbetinde 38'inci kavuşma! Terör örgütü PKK'dan kaçıp ailesi ile buluştu
Berna Laçin'den 'Kızın eve LGBT'li ile gelse' sorusuna rezalet yanıt! Cevabı utandıracak cinsten
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıkladı!
Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi: Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle tazminat talep edildi!
Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
Meral Akşener'den HDP tabanına sıcak mesajlar
Rusya ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS sistemlerini vurdu
Normalleşmede yeni adım! İsrail Ankara Büyükelçisi atandı...
Akın akın geliyorlar: Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu
Yunanistan'dan kağıda dökülmemiş kirli anlaşma! Teröristleri 'İşime yarar' diye besliyor
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi