Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül tarihinde hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in resmi cenaze töreni için gözler İngiltere'nin başkenti Londra'ya çevrildi.İngiltere'de tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan ve 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe için ülke tarihinin en büyük cenaze törenlerinden birinin düzenlenmesi bekleniyor.Londra, son 11 gündür hem ziyaretçilerin hem de gazetecilerin akın ettiği kent haline geldi.Dünya çapında birçok haber kanalında ve çeşitli platformlarda canlı yayınlanacak olan cenaze töreninin, İngiliz televizyon tarihinin en çok izlenen yayınları arasında üst sıralara yerleşmesi bekleniyor. The Guardian'da yer alan habere göre şu ana kadar İngiltere tarihinde en çok izlenen programlar arasında ilk sırada 1966 Dünya Kupası finali, ikinci sırada ise Galler Prensesi Diana'nın 1997'deki cenaze töreni yer alıyor. İngiliz basınındaki kimi tahminler, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin küresel çapta 4 milyar izleyiciye ulaşacağı yönünde.Cenazeye, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 üst düzey yetkilinin katılması bekleniyor. Hafta sonundan itibaren ise devlet ve hükümet görevlileri Londra'ya doğru hareket etmeye başlamıştı bile. Törene Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak. Birçok lider ise New York'ta Salı günü başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda olacağı için programlarını ayarlamakta güçlük çekti.Bugün öğleden sonra başlayacak olan törene, dünya genelinden çok sayıda siyasetçi, başbakanlar, bakanlar, diğer ülkelerin kraliyet aileleri ve eski liderler katılacak.Üst düzey yetkililerin yanı sıra bu yılın Haziran ayında Kraliçe'nin yıllık Doğum Günü Onur Listesi'nde ödül alan yaklaşık 200 kişi de bulunacak.Asya'dan Afrika'ya milyonlarca kişi ise cenazeyi televizyon ekranlarından takip edecek.8.30 Kraliçe 2. Elizabeth'in Westminster Salonu'nda bulunan naaşı halkın ziyaretine kapatıldı. Son 4 günde yaklaşık olarak 750 bin kişinin Kraliçe'ye veda etmek için sıraya girdiği aktarıldı.12.44 Kraliçe'nin geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Westminster Salonu'nda katafalka kaldırılan tabutu, Westminster Kilisesi'ne yapılacak geçit töreni için Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak. Bu protokolden 8 dakika sonra ise Kral II. Charles ve Kraliyet ailesi üyeleri eşlik edecek. Kraliçe'nin naaşının, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci tarafından çekileceği belirtildi.13.00 Westminster Kilisesi'nde cenaze töreni başlayacak. (BST 11.00)(Cenaze törenine ev sahipliği yapan kilise, İngiltere'nin kral ve kraliçelerinin taç giydiği tarihi kilisedir. Kraliçe II Elizabeth, 1953'te bu kilisede düzenlenen törenle taç giymişti. Eşi Prens Philip'le de 1947'de burada düzenlenen bir törenle evlenmişti.)Kilisedeki ayini, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ve Westminster Abbey Kilisesi'nin Dini Başkanı David Hoyle yönetecek.13.55 Ulusal çapta 2 dakikalık saygı duruşu yapılacak ve ardından genellikle askeri cenazelerde ya da liderlere vedada çalınan The Last Post (Son Mesaj) çalınacak. Bu şarkı, 2021 yılında 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in cenazesinde de çalmıştı. Cenaze töreni, Kraliçe'nin gaydacısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak.Törenin sona ermesiyle birlikte tabut silah arabasına geri yerleştirilecek ve Wellington Arch'a doğru hareket edilecek.14.15 Big Ben, geçit töreni boyunca her dakika çalacak. NHS temsilcileri, Kanada Kraliyet Atlı Polisi üyeleri gibi gruplar da geçit töreninde yer alacak.15.06 Kraliçe'nin tabutu Wellington Arch'a varacak ve Windsor'a gitmeden önce devlet cenaze aracına taşınacak.17.00 Cenaze aracı Windsor'a varacak ve Windsor Kalesi'ne giden Uzun Yürüyüşe katılacak.18.00 St George Şapeli'ndeki defin töreni başlayacak.21.30 Sadece Kral ve kraliyet ailesinin katılımıyla özel bir tören gerçekleştirilecek. Kraliçe'nin naaşı, eşi Prens Phillip'in yanına defnedilecek.