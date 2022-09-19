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Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretinde kent genelinde asılan afişlerle karşılandı. Kılıçdaroğlu'na CHP'lilerin 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' sözleri hatırlatılarak, 'Buna cevap verebilir mi?' diye soruldu. Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan, ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçerek, "Biz barışacağız" dedi. Afişlerin vatandaşların kalbini kırdığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor." ifadelerini kullandı. .

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'
Ekleme: 19.09.2022 - 22:06 Güncelleme: 19.09.2022 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temasarda bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Şehrin belirli noktalarında ziyaretlerde bulunacak Kılıçdaroğlu için şehrin dört bir yanına afişler asıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

ELAZIĞ'DA KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORULAR

Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı, 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadeler hatırlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

Söz konusu afişlerde 'Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?' diye soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

CEVABI DEMİRTAŞ'I ARKASINA ALARAK VERDİ

Akşam saatlerinde gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan ittifak ortakları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçerek, 'Biz barışacağız' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'

'AFİŞLER YURTTAŞLARIN KALBİNİ KIRIYOR'

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin yurttaşların kalbini kırdığını öne sürüp, 'Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.' ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı arkasına alıp poz verdi! 'Biz barışacağız'
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