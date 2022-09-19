HDP rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi! Yavaş'tan sonra İmamoğlu'na da veto! 'Hem Gezmiş'i hem Türkeş'i anan kabul görmez'

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda birbirine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener, seçimler için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Geçtiğimiz günlerde, Yavaş'ın adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getiren HDP kanadı, bugün de İmamoğlu'nun üzerini çizdi. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, partililerin 'ikiyüzlülüğünden' dolayı İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. Encü, "İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez" diye konuştu. .

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masada 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden yaşanan tartışmaların ardı arkası kesilmiyor.Geçtiğimiz günlerde masanın görünmeyen ayağı HDP'ye bakanlık vadeden CHP, İYİ Parti'nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. 2019 yılındaki ittifak sorulunca kafalarını kuma gömen İYİ Partililer, HDP ile yan yana oldukları imajını kabul etmeyip, CHP'ye 'ittifakı bozma' tehdidinde bulunmuşlardı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını partililer aracılığıyla sık sık ilan etse de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yemişti.İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçtiğimiz günlerde, sokakta en çok Mansur Yavaş'ın adını duyduklarını vurgulayıp, Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatmıştı.Yavaş'ın adının ortaya çıkmasının ardından HDP kanadı, 'Aday olması halinde Kürtler oy vermez' diyerek rest çekmişti.Gelişmelerin ışığında, adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu'nun adı ön plana çıkmıştı.Geçtiğimiz günlerde, Yavaş'ın adaylığına karşı olduklarını açıkça dile getiren HDP kanadı, bugün de İmamoğlu'nun üzerini çizdi. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, partililerin 'ikiyüzlülüğünden' dolayı İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.Encü, 'İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez' diye konuştu.'İMAMOĞLU, HDP'DE KABUL GÖRMEZ'HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin ortak adayı olması halinde HDP seçmeni açısından kabul görmeyeceğini söyledi.Encü, '(Ekrem) İmamoğlu gibi kendisini solcu olarak gösteren ama sağdan kopmayan, hangi siyasi görüşe sahip olduğu bile belli olmayan, bir yandan Deniz Gezmiş'i anan, diğer yandan Alpaslan Türkeş'i anan bir siyasi figür bizler açısından kabul görmez' dedi.'AKŞENER VE YAVAŞ DA KRİTERLERE UYGUN DEĞİL''Eğer muhalefet bu seçimleri kazanmak istiyorsa toplumun her yanını kapsayan, onların sorunlarını çözeceğini açıkça beyan eden birini aday göstermeli' diyen Encü, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın bu kriterlere geçmişteki söylemleri nedeniyle uymadığını öne sürerek rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi.