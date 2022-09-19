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Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan muhalif yazar Mehmet Yılmaz, küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı dün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. Skandal bir benzetmeye imza atan Yılmaz, "LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek sığınmacılara karşı bir miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
Ekleme: 19.09.2022 - 17:20 Güncelleme: 19.09.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişi dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Saraçhane'den Beyazıt'a yürüdü.

CHP tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de ise küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı yapılan 'Büyük Aile Yürüyüş'ü hedef alındı.


CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan muhalif yazar Mehmet Yılmaz, küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı dün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. Skandal bir benzetmeye imza atan Yılmaz, 'LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek sığınmacılara karşı bir miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok' ifadelerini kullandı.


"LGBT'YE KARŞI MİTİNGLE ALEVİLERE KARŞI MİTİNG ARASINDA FARK YOKTUR"
Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP yandaşı yazar Mehmet Yılmaz, LGBT ahlaksızlığını Alevilikle benzeterek skandal ifadeler kullandı.

Mehmet Yılmaz, "LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle, Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek, Suriyeli göçmenlere karşı bir miting yapıyorum demek, Afrika'dan gelen göçmenlere karşı miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok" dedi.

Yılmaz'ın söylemleri büyük tepki topladı.
Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
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