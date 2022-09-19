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Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı

Seyir halindeki yolcu otobüsü döneceği yolu kaçırınca elektrik direğine çarparak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş istasyonunda seferlerde aksama yaşandı.

Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Ekleme: 19.09.2022 - 09:15 Güncelleme: 19.09.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Son günlerde İETT otobüsleri kaza olaylarıyla gündeme geliyor.

Son olarak İstanbul'un Güngören ilçesindeki tramvay yoluna sabah saatlerinde İETT otobüsü girdi.

Döneceği yolu kaçıran şoför, kontrolü kaybedince elektrik direğine çarptı.

Seferler aksadı
Olayın ardından Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seferler aksadı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Otobüs tramvay hattından çekildi
DHA'nın aktarımına göre; kısa süreli çözüm ile seferler, Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bir süre sonra otobüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı

'Anında müdahale edilmesi lazım'
İşe gitmek için beklediğini ifade eden Ünal Aras, 'Maalesef İstanbul'un hali bu. Tramvay yolunda araçların girişinin yasak olduğu bölgeler var. Burası küçük bir kamu yeri değil. Burası büyük bir tramvay hattı. Herhangi bir problem olduğu zaman anında müdahale edilmesi lazım. Biz işe gidiyoruz mazeret olarak kazayı söyleyebiliriz. Okula giden öğrenciler ne olacak? Az önce yolda yürürken engelli çocuk yürüyemiyordu. O çocuk buradan 3 durak yürümek zorunda kalacak' dedi.
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Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
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