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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin açıklamalarına tepki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabındn yaptığı açıklamalarında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Oktay, "Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." dedi.

Ekleme: 19.09.2022 - 15:27 Güncelleme: 19.09.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin açıklamalarına tepki...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin, ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir."

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.
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