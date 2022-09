Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıkladı!

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu.Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, zirve için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkürlerini iletti.Milletleri ayakta tutan, değişime öncelik eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğuna işaret eden Erdoğan, 'güçlü toplum, güçlü ülke' idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabileceğini kaydetti.Türkiye'nin, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin tüm kademelerini tamamen ücretsiz sunan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, 'Son 20 yıldır, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.' dedi.Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapısını güçlendirmenin gayreti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, eğitim kurumlarını, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalarla donatarak modern imkanlara kavuşturduklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, '4 4 4 eğitim reformu'yla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, Türkiye genelinde okullaşma oranlarını yükselttiklerini ifade ederek, 'Haydi Kızlar Okula Projemizle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde, 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.' diye konuştu.Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde, öğrencilerin pek çok elektronik içeriğe ulaşabileceği dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaları devreye aldıklarını hatırlatan Erdoğan, öğrencilerin gelişim aşamalarında okur yazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi.Üzerinde titizlikle durdukları bir diğer konunun da mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik.' dedi.Türkiye Maarif Vakfı'nın ise Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:'Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla, her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz.'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nin, daha aydınlık, yaşanabilir ve adil bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını dileyen Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nden, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne yürüyerek geçti.Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.