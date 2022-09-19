Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'yı hedef alan sözlerinin ardından başlayan Vahdettin tartışmaları devam ediyor.TV5 canlı yayınında konuşan Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da tartışmalara katılanlardan biri oldu. Tarihçilerin Milli Mücadele'yi son padişah Vahdeddin'in başlattığına dair kanıtları ortaya koymasına rağmen, inatla Vahdeddin'e itibar suikastı yapan çevrelere Arınç'tan da destek geldi.Milli Mücadele'yi başlatan Vahdettin'in aciz kaldığı şeklinde ithamda bulunan Arınç, şu ifadeleri kullandı:Vahdettin, Milli Mücadele'yi başlatma konusunda aciz kalmıştır. Burada Mustafa Kemal başarılı olmuştur. Ülkenin kurucu liderinin saygıyla anılması gerekiyor.