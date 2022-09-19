Başkan Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırıda şehit olan İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.