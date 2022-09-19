Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı
Başakşehir'de 2 kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı. 32 yaşındaki saldırgan Güler'in Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi. Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonra da yengesi Güllü Güler'i de öldürüp kaçmıştı.
İKİ POLİSİ YARALADI
Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.