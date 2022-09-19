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Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı

Başakşehir'de 2 kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran Güven Güler yakalandı. 32 yaşındaki saldırgan Güler'in Küçükçekmece'de polisin yaptığı operasyonda yakalandığı öğrenildi. Saldırganın viyadük altında saklandığı kaydedildi.

Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı
Ekleme: 19.09.2022 - 19:10 Güncelleme: 19.09.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonra da yengesi Güllü Güler'i de öldürüp kaçmıştı.

Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı

İKİ POLİSİ YARALADI

Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı.

Başakşehir'de iki kişi öldürdükten sonra Fatih'te polisleri vuran şahıs yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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