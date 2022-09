Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda gençlerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni nesil ulaşım yaklaşımlarını yaygınlaştırmak ve özendirmek üzere Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla gençlerle Sirkeci Garı'nda bir araya geldi.Burada değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, günümüzde özellikle kent içi ulaşımda mikro-mobiliteye önem veren, temiz enerjili ve akıllı ulaşım çözümlerini kent için hareketlilikte önceliklendiren yaklaşımların, yarının kentleri için bir yenilik değil, mecburiyet olduğunu ifade ederek, "Bu yaklaşım doğrultusunda Türkiye olarak, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor, bu kapsamda etkinlikler düzenliyoruz." dedi."PROJE VE YATIRIMLARIMIZI MOBİLİTE, LOJİSTİK VE DİJİTALLEŞME ODAĞINDA ÇEVRE HASSASİYETİYLE KURGULUYORUZ"Avrupa'da birçok belediyenin trafik sıkışıklığı ve kirliliğini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi, bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikro-mobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile katedilmesine dönük ulaşım planlamaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda biz de gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz." diye konuştu.Raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra yine karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemler ile de karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini aktaran Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gerek şehirler arası mobilite ve lojistik faaliyetleri için elektrikli tren kullanımına, Milli Elektrikli Tren Seti üretimine ve yaygınlaştırılmasına çalıştıkları gibi, kent içi ulaşımda da benzer bir hassasiyeti güçlü bir biçimde sergilediklerini söyledi."ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GAZİANTEP'TE GAZİRAY'IN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te açılışını gerçekleştirecekleri Gaziray projesinin, bu yaklaşımlarının en güncel örneklerinden olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Yine İstanbul'da halihazırda 7 farklı hatta toplamda 103 kilometre uzunluğunda sürdürdüğümüz, 3 hattımızı bu yıl içerisinde İstanbulluların hizmetine sunacağımız raylı sistem çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriliyoruz. Yeni nesil yakıt politikaları, elektrikli araçlar, şehir içi yürüme ve bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz. Yine bildiğiniz gibi mikromobilite araçları konusunda Bakanlık olarak önemli bir atılım yaptık ve uygun olan yerlerde PTT teslimatlarını e-scooter araçları ile yapmaya başladık. Bu girişimin özellikle İstanbul gibi bir metropolde dağıtım hızını olumlu anlamda etkileyecek bir girişim olduğunu görüyoruz.""ŞEHİRLERDE BİSİKLET KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINA VE YAYALAŞTIRMAYA ÖNEM VERİYORUZ"Adil Karaismailoğlu, şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine de büyük önem verdiklerine işarret ederek, şöyle devam etti:"Özellikle bisiklet yolları oluşturulması hususunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bu yolları daha da arttırmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Mikro hareketlilik araçlarının yollarını metro ve tren hatlarına entegre ediyoruz. Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu proje, sadece bir raylı sistem projesi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 8,3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeler ve değişimler yaparak hattı tekrardan kullanıma açacağız."Karaismailoğlu, söz konusu projenin; bir raylı sistem projesi olması ile birlikte 7,5 kilometre bisiklet yolu, 7,5 kilometre yaya yolu, 10 bin metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, 3 adet yaya üst geçidi, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyonu kapsadığını bildirdi.Bu projenin, İstanbul halkının ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekonomik, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi yeni imkanlar sunan karma karakterde, yeni nesil bir ulaşım projesi de olacağını ifade eden Karaismailoğlu, ayrıca Samatya ve Cerrahpaşa sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek, alt geçit gabarisi yükseltilerek ambulans ve yaya ulaşımına uygun hale getirileceğini söyledi.Sirkeci Liman Bölgesi'nde yapılacak yeni demir yolu hattı ile birlikte Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyonun sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu projemiz, sadece Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zikrettiğimiz bir etkinlik vesilesi gibi düşünülmesin. İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eser olacaktır. Projemizi de 2023 Mayıs'tan önce açmayı hedefledik ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.Özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun da raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, özellikle büyük şehirlerde çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik ve yenilerini yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda da Bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede toplam 161 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. 13 projeden 7'sini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Bunlardan biri sizlerle bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olmak üzere Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-lstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta 7 gün 24 saat yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kadar yoğun çalışmamızın en büyük gerekçesi, İstanbulluları metro hatlarımız ile bir an evvel kavuşturmaktır. Hedefimiz, şehir içi hareketliliği metro hatları ekseninde artırarak trafiği azami ölçüde azaltmaktır.""EKİM AYI İTİBARIYLA HER AY 1 METRO HATTININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Ekim ayı itibarıyla her ay 1 metro hattının açılışını gerçekleştireceklerini söylediklerini anımsatan Karaismailoğlu, "Ekim ayında Kadıköy-Pendik Metro Hattı'nın devamı niteliğindeki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı, kasım ayında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. Aralık ayında ise Çam ve Sakura Hastanesi'nden de geçen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer 4 hattımızı ise 2023 yılı içerisinde hizmete alacağız." diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, yatırımları insan, yük ve veri hareketliliğini sağlayacak şekilde mobilite, lojistik, dijitalleşme odağında planladıklarını bildiren Karaismaioğlu, bu kapsamda çevreci, sürdürülebilir ulaşımı geniş bir perspektiften ele alarak "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı", "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi ve Eylem Planı" ve "Erişilebilir Ulaşım Statejisi ve Eylem Planı" gibi plan ve stratejiler hazırladıklarını anlattı.Bu eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlayacak mevzuat ve standartları oluştururken, bunun yanında da yatırım ve projeleri bu doğrultuda hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, bu çalışmalarla ulaşım odaklı karbon emisyonunun azaltılarak sürdürülebilir, çevreci ulaşım türlerinin teşvik edilmesini teminen strateji ve politikalar oluşturacaklarını ve yakın zamanda sahada uygulamalarını görecekleri "mobilty hub- hareketlilik merkezleri" projelerini geliştireceklerini kaydetti.Karaismailoğlu, sürdürülebilir çevrenin oluşturulması ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve milli teknolojilerin gelişmesini teşvik ettiklerini de vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:"Elektrikli araçların kullanımının artırılması için gerekli olan teknik ve idari altyapıya yönelik çalışmaları ve elektrikli araçlar için şarj istasyonların kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Kentlerimizde kısa, orta mesafe yolculukların yürüme, scooter, bisiklet ve toplu taşıma, uzun mesafe yolculukların paylaşımlı, elektrikli araçlar ve raylı sistemlerle yapılabileceği bir ulaşım ağı tesis ediyoruz. 'Daha iyi bağlantılar, daha yeşil yarınlar!' mottosuyla bu yıl kutlanan Avrupa Hareketlik Haftası'nda, bize inanan, yürekleri bizle çarpan, 'Birlikte İleriye' diyen kardeşlerimizle Avrupa'nın en çevreci raylı sistem projesinde olmaktan mutluluk duyuyoruz."BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, MARMARAY'LA ÜSKÜDAR'A GEÇTİÖte yandan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerle bir süre sohbet etti. Marmaray'a binerek Üsküdar'a giden Karaismailoğlu, yolda gördüğü vatandaşlarla da sohbet etti.Üsküdar sahilde gençlerle yürüyüş yapan Karaismailoğlu, burada scooter'a binen gençleri izledi.