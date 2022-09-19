  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Ersoy, Kız Kulesi ve Peri Bacaları ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ersoy'un özellikle Kız Kulesi ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Ekleme: 19.09.2022 - 12:22 Güncelleme: 19.09.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, iddiaları tek tek ele aldı, "Bir hortum gelseydi Kız Kulesi'ni alıp götürebilirdi." dedi.

"MARMARA DENİZİ'NDE HORTUM ÇIKSA KULEYİ ALIP GÖTÜRMÜŞTÜ"

Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.

Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.

"DENİZİN ALTINDA BOŞLUKLAR VARDI"

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.

Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.

80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak.

"PERİ BACALARI KONUSUNDA DEZENFORMASYON YAPILIYOR"

Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi...

Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gösterdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var.
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme: Olası senaryoları yazdılar! Kriz çıkabilir
Fatih'te 1 polis, 2 şüpheli şahıs tarafından vuruldu
Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
ABD ne yapmak istiyor? Bir bölgede daha gerilimi tırmandıracak sözler: 'Savaş halinde savunuruz!'
Bülent Arınç'ın oğlundan Vahdettin çıkışı! Ecdad düşmanlarıyla aynı safta durdu
Şehidin intikamı alındı! 17 terörist etkisiz...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli mesajlar: PKK-YPG ve FETÖ ile mücadelemizde iş birliği bekliyoruz!
Güngören'de İETT otobüsü tramvay yoluna girdi: Seferler aksadı
Dedeağaç'la ilgili flaş iddia; ABD muharip gemileri geliyor!
Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi