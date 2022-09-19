Bakan Ersoy'dan Kız Kulesi ve Peri Bacaları açıklaması: Bir hortum gelse alıp götürecekti...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, iddiaları tek tek ele aldı, "Bir hortum gelseydi Kız Kulesi'ni alıp götürebilirdi." dedi."MARMARA DENİZİ'NDE HORTUM ÇIKSA KULEYİ ALIP GÖTÜRMÜŞTÜ"Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor."DENİZİN ALTINDA BOŞLUKLAR VARDI"Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak."PERİ BACALARI KONUSUNDA DEZENFORMASYON YAPILIYOR"Kaçak yapısı yıkılanlar Peri Bacaları konusunda dezenformasyon yapıyor. Yeni güzergah tarla yolunun genişletilmesi...Bölgede şu ana kadar 400'den fazla kaçak yapı yıktık. UNESCO mevcut yolun kapatılması için yazı gösterdi. Mevcut yolun altında höyükler, yeraltı şehirleri var.