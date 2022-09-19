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Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika doğal gaz fatura desteği açıklaması: Dar ve orta gelirlilerin yükünü hafifletmek için doğal gazda faturaları yüzde 80 sübvanse ettiklerini belirten Enerji Bakanı Dönmez, depoların da dolu olduğunu söyledi. Dönmez, Avrupa Birliği'nin enerji krizini yönetemediğini ifade etti.

Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Ekleme: 19.09.2022 - 10:38 Güncelleme: 19.09.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gaz faturasında yüzde 80 destek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde doğal gaz tarife çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne ait ferrobor tesisinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

GAZ DEPOLARIMIZ DOLU

Doğal gazda arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Depolarımız dolmak üzere. Tuz Gölü dolu. Silivri'de bu ayın sonuna kadar dolmuş olacak. İki depo 6 milyar metreküp gazı depolamış olacak" dedi.


Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Vatandaşlarına daha az gazın veya enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık" dedi.

DAR GELİRLİYE YÜZDE 80 DOĞAL GAZ FATURASI DESTEĞİ

Başkan Erdoğan'ın da sıkça dile getirdiği, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde tarife çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dönmez, "Doğal gaza konut bazında baktığımızda yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 20 liraya satmaktan bahsediyoruz" dedi.

AB KRİZİ YÖNETEMEDİ

"Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ne gazda ne elektrikte küresel manada böyle fiyat artışları hiç yaşanmadı" diyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bunu en az yansıtan ülkelerden biriyiz. 1 metreküp gazın bugün Ankara'da her şey dahil fiyatı yaklaşık 5.7 lira. Ama Berlin'de 43.3 lira, Amsterdam'da bu 66.6 lira. Avrupa Birliği maalesef bu enerji krizini iyi yönetemedi.

Biz son 1 yıldır fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngörerek hem elektrik piyasası tarafında, hem doğal gaz piyasası tarafından birtakım tedbirler almıştık." Elektrikli otomobillerin oyunun rengini değiştirdiğini ifade eden Dönmez, lityumun altından daha değerli olduğunu söyledi. Dönmez, "Altını endüstriyel olarak her yerde kullanamıyorsunuz. Pilin girmediği yer yok. Enerjiyi bir şekilde mobil taşımanız gerekiyor yanınızda. Bunun için de işte küçük hacimlerde büyük miktarları saklamaktan geçiyor" dedi.

YEREL PARALARLA TİCARET YAPALIM

RUS gazının Ruble ile ödenmesi konusunda bir mutabakat olduğunu bildiren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alıcı ya da satıcı taraftan birisinin parası dolar veya euro değilse ister istemez kur farkı maliyeti oluşuyor. Bu farktan kurtulmuş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın üç-dört yıldır birçok ülkeyle 'Yerli paralarla ticaret yapalım, daha çok kazanırız' şeklinde bir düşüncesi vardı. İnşallah onu da başlatmış olacağız. Bunun için de merkez bankalarının devrede olması gerekiyor. Çünkü malı alan veya satan doğal olarak bankaya gidiyor. Banka da merkez bankalarının bu konudaki anlaşmalarına göre paraları transfer ediyor. Hangi kur olacak, nasıl transfer olacak, onları da merkez bankaları belirliyor."

Akkuyu NGS'de bizim için proje takvimi olmazsa olmazımızdır. 2023'te ilk ünitesini işletmeye almamız gerekiyor" diye konuştu.

KARADENİZ GAZINDA ÇALIŞMALAR TAMAM

Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Dönmez, "Bu ayın sonuna kadar ana boru hattı bitmiş olur.


Üç boru döşenecek. Üçüncü hat sinyal hatlarının geçtiği kabloları taşıyacak. Hedef, üç hattı da yıl sonuna kadar bitirmek" açıklamasında bulundu.
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