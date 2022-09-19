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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Ümit Aygül, kadın çalışanı taciz etmesinin ardından mahkeme kararıyla uzaklaştırma cezası aldı. Ölümle tehdit edildiğini belirten taciz mağduru A.Y., "CHP yönetimi yaşadığım tacize sessiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı" açıklamasında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
Ekleme: 19.09.2022 - 11:53 Güncelleme: 19.09.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olan A.Y., iddiaya göre Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül'ün önce sözlü sonra cep telefonu mesajlarıyla tacizine uğradı. Tacizlerden dolayı psikolojisi bozulan ve görevinden istifa etmek zorunda kalan 1 çocuk annesi A.Y. , Ümit Aygül hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cinsel saldırı' suçundan şikayette bulundu. Aygül, mahkeme kararıyla uzaklaştırma cezası aldı.

'Ya benim olacaksın ya da mahvederim'
Adana 1. Aile Mahkemesi, Aygül hakkında taciz ettiği kadına 'Yaklaşmama ve rahatsız etmeme' cezası verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, A.Y., 'Tacizlerinden vazgeçmesi için çok yalvardım ama dinlemedi. 'Ya benim olacaksın ya da seni mahvederim' dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı

'Tutanak bile tutmadılar'
A.Y. , 'Kadın olduğu için beni anlar düşüncesiyle genel müdür Nesrin Vursavuş'un kapısını çaldım ama dinlemedi. Tutanak bile tutmayarak dosyayı kapattı. CHP yönetimi taciz olayına kılını bile kıpırdatmadı. Kadınlık gururumu ayaklar altına alınmasını sebebiyet verdiler' dedi.

'Belediye başkanı kılını bile kıpırdatmadı'
Kendisine yapılan tacize ses çıkarmayan ASKİ Genel Müdürü Nesrin Vursavuş'un vurdumduymaz tavırlarının kendini yaraladığını da sözlerine ekleyen A.Y., 'Yaşadığım tacizi bir türlü unutamıyorum. En son pastanede buluştuğum Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar'a taciz olayını anlattım. Beni sadece dinleyen başkan hiçbir şey yapmadı. CHP yönetimi yaşadım tacize sessiz kaldı ve kıllarını bile kıpırdatmadı' şeklinde konuştu.
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı kanıtlandı: Mali hizmetler daire başkanına uzaklaştırma kararı
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