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Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te

Kırşehir'de konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanlar, emekçiler ve işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyerek, EYT'nin aralık ayında Meclis'e getirileceğini hatırlattı.

Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te
Ekleme: 18.09.2022 - 12:11 Güncelleme: 18.09.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT), çalışanlarla, esnafla ve sözleşmeli personele kadro ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz'
Bakan Vedat Bilgin, buradaki açıklamalarında 'Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz.' dedi.

'Esnafın emeklilikle ilgili sorunlarını çözeceğiz'
Özellikle çalışanlara ve emekçilere güzel haberler vermek istediğini anlatan Bilgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Birincisi şu, bir defa esnafa şunu söyleyeyim, esnafımızın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onlarla ilgili çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur.

Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz
İkincisi, çalışanlarımız, emekçilerimiz, işçilerimiz, onların her adımda sorunlarının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu sene kümülatif olarak yüzde 94, aritmetik olarak asgari ücrette yüzde 85 artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür.

EYT en geç aralıkta Meclis'te
Çok sorulan, merak edilen bir konu da emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunudur. O sorunun da çözümünün en geç aralık ayında Meclis'e intikal ettirileceğini buradan tekrar ifade etmek isterim.'

'Nihai kararı TBMM verir'
Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında, 'Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir. Çünkü TBMM'nin iradesi kanun yaparak, uygulamaları denetleyerek tecelli eder. Demokratik sistemin esasında Meclis vardır. Meclis, yasaları yaparak, yasa yapma gücünü, iradesini ortaya koyarak, bizim hazırlık yaptığımız teknik çalışmaları yasaya dönüştürerek milletin sorunlarını çözüyor. EYT de bunlardan biri.' diye konuştu.

'Sözleşmeli personele kadro, en kısa sürede uygulamaya geçiyor'
Bilgin, Kırşehir'deki toplantıda 'Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?' sorusu üzerine ise, 'O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Bakanlar Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.
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