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Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı. İlk uçuşun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Ekleme: 18.09.2022 - 00:15 Güncelleme: 18.09.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkenin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi.

Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Akıncı ile benzer süreç

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen 'Akıncı' projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı.

1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu

İlk uçuş 2023'te

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu

Agresif manevralarla hava muharebesi

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
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Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
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