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Tokat'ta kavak ağacı kavgasında kan aktı: Üçü ağır dört yaralı

Tokat'ta kavak ağacı nedeniyle aralarıdan husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği ikisi ağır dört kişi yaralandı.

Ekleme: 18.09.2022 - 21:24 Güncelleme: 18.09.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta kavak ağacı kavgasında kan aktı: Üçü ağır dört yaralıOlay saat 15.00 sıralarında merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında yaşandı. İddiaya göre kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrası Cemalettin N. (55) yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta kavak ağacı kavgasında kan aktı: Üçü ağır dört yaralı

İki kişinin durumu ağır
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Y.N, T. N ve A.N.'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan Cemalettin N.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tokat'ta kavak ağacı kavgasında kan aktı: Üçü ağır dört yaralı
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