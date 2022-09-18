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Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı

Fransa'da Ermeni provokatörler bir skandala imza attı. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Ermeni provokatörlerce büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Görüntülerde binanın önündeki barikatı sökerek geçen Ermeni provokatörler, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Ekleme: 18.09.2022 - 22:32 Güncelleme: 18.09.2022 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.


ERMENİ PROVOKATÖRLER BARBARLIĞI PARİS'E TAŞIDI!

'Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım.' ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, 'büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen' Fransa'ya tepki gösterdi.

AZERBAYCAN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNE ALÇAK SALDIRI!

Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.


Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
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