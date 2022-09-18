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Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı

Türkiye'nin denizdeki hakimiyetini artıracak TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi oldu. Kapılarını ilk kez açan TCG Anadolu, güçlü özellikleriyle dikkat çekti.

Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
Ekleme: 18.09.2022 - 18:54 Güncelleme: 18.09.2022 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
Geminin çok sayıda silahlı insansız hava aracı taşıyacağını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gemimiz bir tabur büyüklüğünde kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek' diye konuştu.


Türk savunma sanayisinin son yıllarda gösterdiği hızlı çıkışın ürünü olan TCG Anadolu ilk kez kapılarını açtı. 232 metrelik pistiyle hava araçlarının inmesine imkan sağlayan TCG Anadolu'yu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tanıttı.

Seyir ve deniz testleri süren Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde Kalkavan Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ile gezen Prof. Dr. Demir, geminin çarpan katsayısı özelliğiyle öne çıktığını söyledi.

TCG Anadolu, Türkiye'nin F35 projesinden çıkartılmasının ardından Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın yoğun kullanımı için düşünülmüştü.

Prof. Dr. Demir, 'Gemimizin uzunluğu 230 metre ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak.

Gemi tam yük deplasmanında en az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak.

Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde havuz var. Çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı, tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek' dedi.

Prof. Dr. İsmail Demir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2015 yılında başladı projemiz ve Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere.

Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70. 131 tane alt yüklenici var. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var.

Bu gemi NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. NATO ittifakının da bir parçası olacak. İttifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi' dedi.


Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı


BARIŞ ZAMANINDA HASTANE GEMİSİ

TCG Anadolu'nun barış zamanında hastane gemisi olabileceğini vurgulayan Demir, 'Afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var.

İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Bu bir kabiliyet ve malumunuz bu geminin tasarım aşamasında yabancı firma ile iş birliği yapıldı.

Şimdi gemi inşaat sektörümüzün geldiği aşamada artık bu tür gemileri rahatlıkla kendi kabiliyetimizle tasarlayıp imal edebileceğimizi söyleyebiliriz' diye konuştu.

Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı

TB3'ÜN ARDINDAN KIZILELMA VE HÜRJET

Geminin çok sayıda silahlı insansız hava aracı taşıyacağını belirten Demir, 'SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız BAYKAR firmasıyla devam ediyor.

TB3, SİHA'lar bu gemi için geliştirilmeye devam ediliyor. Kızılelma, Hürjet gibi uçaklarımızın da bu tür gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetleri olması konusunda çalışmalar yapılıyor.

Helikopterler haricindeki hava platformları için adaptasyon ve entegrasyon çalışmaları sonra devam edecek. Gemimiz bir tabur büyüklüğünde kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek' diye konuştu.



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Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
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