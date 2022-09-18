  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama

Ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, şimdi de Ermenistan'ı ziyaret etti. Emrenistan'ın saldırılarını görmezden gelen Pelosi hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi suçlayarak skandal açıklamalarda bulundu.

Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Ekleme: 18.09.2022 - 20:48 Güncelleme: 18.09.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.

Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU

Heyet, sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pelosi, 'Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz' dedi.

Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan'ı daha önce de çatışmalardan sorumlu tuttuklarını belirterek, 'Görüşmenin başında da kongredeki her iki tarafın yıllardır süren çatışmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tuttuğundan bahsettik' diye konuştu.

Pelosi ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar için aktif rol oynadığını ve Ermenistan'ın bu gibi olağanüstü durumlarda yanında olduğunu söyleyerek, 'Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan'ın yanındayız' dedi.

Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama

'ABD, ERMENİSTAN'IN SİYASİ VE EKONOMİK YAŞAMINDA KİLİT ROLE SAHİP'

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan da basın toplantısında Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına karşı askeri saldırılar başlattığını savunarak, 'Ermenistan ziyaretiniz ülkemiz için en zor dönemde gerçekleşiyor. Bu açıdan ziyaretinizi takdir ediyoruz.

Bildiğiniz gibi, 13 Eylül'den itibaren Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarına karşı yeni saldırılar başlattı. Azerbaycan ordusu sadece Ermenistan'ın sınır mevzilerini değil, birçok yerleşim yerini ve sivil altyapıyı da acımasızca bombalamalara maruz bıraktı. Maalesef yaşamını yitiren çok sayıda kişi var' ifadelerini kullandı.


Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu
Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu
Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te
TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde geldi
MİT'te nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere mesaj! Ya sarı torba ya teslim
İBB 150 yıllık yalıyı boşaltma kararı almıştı... Ekrem İmamoğlu kapıya kadar geldi sonra gözden kayboldu
Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi