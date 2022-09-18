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Beylikdüzü’nde kızını odaya kilitleyen kişi, eşini ve baldızını öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi kızını odaya kilitledikten sonra önce tartıştığı baldızını, ardından da karısını bıçaklayarak öldürdü.

Ekleme: 18.09.2022 - 09:02 Güncelleme: 18.09.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü’nde kızını odaya kilitleyen kişi, eşini ve baldızını öldürdü16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Boduroğlu daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.

2 kadın da olay yerinde can verdi
İHA'nın haberine göre; çocuğunu da alıp evden ayrılan zanlı, cinayetin ardından arkadaşıyla buluşmaya giderken ihbar üzerine cinayetin işlendiği eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'Kızımla son foto..'
Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Öte yandan zanlının kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından tanıdığı bir esnafa bıraktığı öğrenildi.
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