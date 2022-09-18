  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Milyonlarca araç sahibini sevindirecek indirimler gelmeye devam ediyor. Sektör kaynakları pazartesi gecesinden itibaren motorin fiyatlarına indirim geleceğini açıkladı. Söz konusu indirimin 2 lira seviyesinde olacağı bildirildi. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Ekleme: 18.09.2022 - 19:27 Güncelleme: 18.09.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları da Türkiye'de değişmeye devam ediyor.

BİR İNDİRİM DAHA YOLDA

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimin ardından sürücülere bir iyi haber daha geldi.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN

Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin indiriminin Pazartesi günü itibarıyla uygulanması bekleniyor.

2 LİRAYA YAKIN İNDİRİM

Pazartesi günü itibaren başlayacak indirimin 1 lira 76 kuruşa yakın olması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NASIL OLACAK?

Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halide fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.87 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BRENT PETROLDE SON DURUM NE?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
Çin ve Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan'da! Türkiye ve Azerbaycan'a skandal suçlama
Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Dünyanın ilk SİHA donanımlı gemisi! TCG Anadolu'nun özellikleri parmak ısırttı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de 'Aday belli, karar net' mitinginde konuşuyor
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı
ABB'ye bağlı ASKİ'de kırtasiye malzemesi yolsuzluğu
Şanlıurfa’da 1 askerimiz şehit oldu
Zirveye damga vuran fotoğraf için Fransız kanalında dikkat çeken yorum: Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yürüyüş yaptı
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi en geç aralık ayında Meclis'te
TOKİ'de ucuz konutun başvuruları sürerken Başkan Erdoğan'dan yeni müjde geldi
MİT'te nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da isale hattının 1 yılda 7 kez patlaması, esnafı bezdirdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan teröristlere mesaj! Ya sarı torba ya teslim
İBB 150 yıllık yalıyı boşaltma kararı almıştı... Ekrem İmamoğlu kapıya kadar geldi sonra gözden kayboldu
Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı olacak! Dört gözle beklenen gelişme duyuruldu
Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi zorda! Almanya'yı zor yıllar bekliyor
2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

2 bin 280 lira taksitle 250 bin konut: 25 soruda tüm merak edilenler

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Yeni haftada serin ve yağışlı hava etkili olacak

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi