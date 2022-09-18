Akaryakıta dev indirim geliyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak! Benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatları da Türkiye'de değişmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimin ardından sürücülere bir iyi haber daha geldi.Brent petrol varil fiyatı 91,36 dolardan işlem görürken motorin fiyatlarına indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin indiriminin Pazartesi günü itibarıyla uygulanması bekleniyor.Pazartesi günü itibaren başlayacak indirimin 1 lira 76 kuruşa yakın olması bekleniyor.Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim uygulanması halide fiyatların İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL olması bekleniyor.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.87 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 19.34 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 24.91 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 11 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TLBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.