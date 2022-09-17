Türkiye'nin ilk Ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı: Yıllık 800 ton üretim yapacak!

Bor cevherini katma değer odaklı yeni bir ürüne dönüştürecek Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli Balıkesir Bandırma ilçesinde atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız" açıklamasında bulundu."DÜNYA BOR ÜRETİMİNDE VE İHRACATINDA LİDERİZ"Fatih Dönmez şunları söyledi:"Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler, fabrikalar açmayı mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de her gün yeni bir tesis devreye giriyor.""2018 yılında yeni bor stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek.""BORDA KATMA DEĞERLİ ÜRÜN DÖNEMİNİ BAŞLATTIK""Sadece yüksek üretim ve ihraç değil hedefimiz. Borda katma değerli ürün dönemini başlattık. Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik.""2019 yılında bor karbür tesisimizin temelini atmıştık. İnşallah bu yılın sonuna doğru bor karbür tesisimizi devreye alacağız. Bor karbür yüksek mukavemet ve sertlik oranı sayesinde savunma sanayinde sıklıkla kullanılan bir ürün. Personel kıyafetleri ve araçların zırhlanmasında, nükleer enerjide ve aşınmaya dayalı mekanik parçaların üretiminde bor karbür kritik bir bileşen.""Bor karbürün ardından lityum üretim tesisimiz için de kolları sıvamıştık. 2 yıl önce dünyada ilk defa sıvı bor atıklarından lityum üretimine Eskişehir Kırka'daki pilot tesisimizde başlamıştık. Lityum üretimi Eti Maden'deki arkadaşlarımızın 3 yıllık AR-GE faaliyetlerinin ürünü. Yüzde 100 Eti Maden'e özgü bir yöntemle, dünyada ilk defa kullanılan bu teknik sayesinde atıklardaki bor ve lityum ayrıştırıldı. Eti Maden bu üretim yönteminin patentini almak için ilgili kurumlara başvurusunu yaptı. Şunu çok rahat söyleyebiliriz.""Bor cevherinde katma değer odaklı yeni bir tesisimizin daha temelini atıyoruz. İleri teknoloji ürünlerde kullanılan ferrobor özellikle çeliğe eklendiğinde mukavemetini artıran bir ürün. Biliyorsunuz Türk çeliği dünyada kalitesiyle meşhur bir ürün. İnşallah ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza inanıyoruz. Çelik üretiminin yanı sıra, neodiyum mıknatıs, transformatör çekirdekleri, otomobillerin çelik aksamları, metal enjeksiyon dökümleri gibi pek çok alanda ferrobor kullanılıyor.""Tıp elektroniği ve ev elektronik eşyaların üretiminde de yoğun olarak kullanılan bir bileşen. Ferrobor üretimi bu teknolojilerin üretimi ve yerlileştirilmesi adına önemli bir kazanç sağlayacak bizlere inşallah.""Fabrikamız yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak. Ve inşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru da tesisimizi devreye alacağız. 100 vatandaşımıza burada istihdam sağlayacağız. Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum."FERROBOR NEDİR?Yüzde 6- yüzde 25 arasında bor içeren gümüş-metalik gri renginde demir-bor alaşımıdırFERROBOR NEREDE KULLANILIR?Savunma sanayi ve havacılık, otomotiv sektörü, tıp elektroniği ve elektronik ev aletleri gibi pek çok alanda kullanılarak ileri teknoloji ürünler üretiliyorFERROBOR ÜRETİM TESİSİ NEREDE?ETİ Maden Ferrobor Üretim Tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kuruluyorFERROBOR ÜRETİM KAPASİTESİYıllık 800 ton