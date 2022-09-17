Ticaret Bakanlığı açıkladı: 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere para cezası

İkinci el otomobil satışında kilometre oyununa ceza artırılıyor.İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.BAKANLIK TEK TEK TAKİBE ALDITicaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.CEZASI ŞU AN 8 BİN TLŞu anda kabahatler kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRDİİkinci el otomobilde fahiş fiyatlandırmayı önlemek için yapılan düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girdi.Buna göre, araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda.