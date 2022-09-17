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TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen şüphelilerden Cüneyd U. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
Ekleme: 17.09.2022 - 14:47 Güncelleme: 17.09.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Binaya ateş edilmesiyle ilgili soruşturmada olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Emniyetteki işlemlerimin ardından şüpheliler bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G. 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç ise serbest bırakılmıştı. Nöbetçi mahkeme, Cüneyd U.'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolüne hükmetti, Oğuzhan G.'nin ise serbest bırakılmasına karar vermişti.

BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ
Bu karara Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme Cüneyd U.'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak olay yerinde bulunan yöneticilerin şikayetleri ve merminin yorgun mermi olamayacağı hedef alınarak ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi. Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi.

CAMI KIRIP DUVARA SAPLANMIŞ, YORGUN MERMİ DEĞİL
"Müştekilerin Şüpheli Cüneyd U.'dan şikayetçi oldukları, mermilerden birinin müşteki Hamit Altıntop'un başının yanından geçip duvara isabet ettiği. Diğer müştekilerin müşteki Hamit'in yaralandığını düşünüp olay yerine ambulans çağırdıkları, müştekilerin beyanlarında olay sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğunu belirlendi.

Mermilerden birinin toplantı salonuna, diğerinin ise üst kattaki başkanlık makam odasına isabet ettiğini, tesisin büyük bir tesis olmasına rağmen sadece bu iki yere mermi isabet etmesinden de hedef gözetilerek ateş edildiğine inandıklarını beyan ettiklerini, olay yeri inceleme raporu ve olay yerine ilişkin fotoğraflar incelendiğinde mermilerden birinin toplantı odasında yerden 121 cm yükseklikte pencere camını kırıp dikey düzlemde açı oluşturarak duvara saplandı.

Federasyon Başkanına ait oda da mermini yerden 148 cm yükseklikte pencereden girerek duvara saplandığı, bu merminin de dikey açıyla giriş yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla olayda yorgun mermiden söz edilemeyeceği, silahın hedef alınarak ateş edildiği hususunda gerek müşteki beyanları, gerekse bu beyanları doğrular nitelikte olay yeri inceleme raporu ve fotoğrafların bulunduğu, olayda ruhsatsız silahın kullanılmış olduğu, tüm bu hususlar dikkate alındı.

Şüphelinin üzerine atılı olan Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs suçunun işlendiği hususunda kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut delillerin mevcut olduğu", müsnet suçun CMK.nin 100 maddesinde tahdidi olarak sayılan katalog suçlardan olduğu, olay sonrasında olayda kullanılan silahın saklanmaya çalışıldığı, şüphelinin adli sicil kaydına göre TCK.nin 292/1 maddesinde düzenlenmiş olan "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan sabikasının bulunduğu, şüphelinin dosyaya sunduğu sağlık raporunun 3 yıl öncesine ait olması ve şüphelinin savunması nazaran iyileştiğinin anlaşılmış olması nazara alındığında, ön görülen ceza miktarına ve yukarıda izah edilen hususlara göre kaçma şüphesi bulunan şüpheli hakkında uygulanan adli kontrol kararının yetersiz olacağı kanaatine varılmakla; Şüpheli Cüneyd U'nun tutuklanmasına karar verilmiştir.
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TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
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