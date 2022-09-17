Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin 27 Nisan 2022 tarihinde DKP/BÖG Terör Örgütü'ne yönelik düzenlediği baskının "İkinci Dalga" operasyonu yapıldı. Terör örgütünün Sancaktepe İlçesi'nde bulunan Hücre Evi'ne yapılan baskında üç kişi; altı kilogram bombayla yakalanarak gözaltına alınmıştı.Devam eden çalışmalarda; söz konusu Hücre Evi'nde yapılan incelemeler sonucu adreste parmak izleri tespit edilen M.O. ve E.T. isimli iki kişi de İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İki şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. M.O. ve E.T., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.