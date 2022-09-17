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TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

TCG Anadolu Gemisi donanmaya katılıyor. İlk askeri gemi TCG Anadolu ilk kez görüntülendi. Hürkuş, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB-3'ler gemide konuşlanabilecek. 232 metre uzunluğundaki pist vasıtası ile uçaklar ve SİHA'lar Mavi iniş-kalkış yapabilecek. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu gurur Türkiye'nin." dedi.

Ekleme: 17.09.2022 - 15:23 Güncelleme: 17.09.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...
En büyük askeri gemi TCG Anadolu ilk kez görüntülendi. Donanmaya katılacak olan TCG Anadolu, Bayraktar TB3, Kızılelma ve Hürkuş'u üzerinde barındıracak. 232 metrelik pist sayesinde SİHA'lar ve uçaklar havalanarak Mavi Vatan'da operasyonlara katılabilecek. TCG Anadolu'nun testlerini tamamladıktan sonra yıl sonu envantere girmesi bekleniyor.

TCG ANADOLU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin ilk askeri gemisi olan TCG Anadolu, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından basına açıldı. TCG Anadolu 6 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

En büyük askeri gemi TCG Anadolu ilk kez görüntülendi. Donanmaya katılacak olan TCG Anadolu, Bayraktar TB3, Kızılelma ve Hürkuş'u üzerinde barındıracak. 232 metrelik pist sayesinde SİHA'lar ve uçaklar havalanarak Mavi Vatan'da operasyonlara katılabilecek.

BAYRAKTAR TB3, KIZILELMA VE HÜRKUŞ İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLECEK

Büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen askeri gemi TCG Anadolu'ya yerli olarak üretilen Hürkuş, Bayraktar TB3 SİHA ve insansız savaş uçağı Kızıl Elma iniş-kalkış yapabilecek.


TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...



232 METRE UZUNLUĞUNDA PİST

Geminin üzerinde 232 metre uzunluğunda bir pist bulunuyor. Bu pist 12 derece yukarı doğru eğimle tasarlandı. Ayrıca SİHA'lar için fırlatma özelliği de var.

BARIŞ ZAMANLARINDA YÜZER HASTANE

Geminin içinde onlarca ameliyathane ve yoğun bakım da var. TCG Anadolu barış dönemlerinde yüzer hastane olarak da kullanılabilecek.

ABD'YE YAKIT İKMALİ YAPMADAN GİDİP GELEBİLECEK

TCG Anadolu askeri gemisinin özellikleri arasında menzil de yer alıyor. Gemi Akdeniz'den yola çıkarak yakıt ikmali yapmadan ABD'ye gidip geri gelebiliyor.

İSMAİL DEMİR: BU GURUR TÜRKİYE'NİN

A Haber canlı yayınına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Bu gurur Türkiye'nin.' dedi.

TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ NELER?

Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 232 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

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