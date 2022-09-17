Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı: Hainler yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servis aracına yönelik terör saldırısında otobüsteki infaz koruma memurlarından 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit oldu, 7 personel ise yaralandı.DİKİLİ'DE YAKALANDILAREmniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen çalışmalardan İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda MLKP FESK hücresi 2 kadın, 1 erkek örgüt mensupları Dikili'de yakalandı."ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar" ifadelerini kullandı.