Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Denizli'de görev yapan polis memurunun intiharının ardından soruşturma savcısı ile polis memurunun eşi arasında duygusal birliktelik başladı. Soruşturma henüz neticelenmeden uzun süre birliktelik yaşayan ikili arasında tartışma yaşandı ve ilişki sonlandı. Cumhuriyet Savcısı, gizlice çektiği görüntüleri yaymak ile tehdit etti. Bunun üzerine polis memurunun eşi Başsavcılığa giderek Cumhuriyet Savcısı hakkında şikayetçi oldu. Söz konusu şikayetin ardından başlatılan soruşturma sırasında yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde Cumhuriyet Savcısına ait olan tablette çok sayıda kadına ait müstehcen görüntü ele geçirildi. Harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet savcısını görevden uzaklaştırdı.Denizli Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Dursun G.Ö. (40) geçtiğimiz yıl eşiyle girdiği bir tartışma sonrası evinde beylik tabancasını ateşleyerek intihar etmişti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile polis memurunun eşi N.Ö. tanışıp görüşmeye başladı. İkili arasında başlayan duygusal ilişki birlikteliğe dönüştü. Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nün haberi olmadan cinsel birlikteliği kayda aldı.ALDATTIĞINI ÖĞRENİNCE TARTIŞMA ÇIKTIBir süre sonra N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın başka bir kadınla görüştüğünden şüphelendi. Soruşturma henüz neticelenmeden uzun süre birlikte olan ikili arasında arkadaşlarının yanında tartışma yaşandı ve ilişki bozulma noktasına geldi. Başka bir gün N.Ö. gece geç bir saatte alkollü olarak Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın lojmandaki evinin önüne geldi. Hakan A.'nın kapı komşusu olan bir başka cumhuriyet savcısı N.Ö.'yü ikna ederek evine gönderdi.GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAK İLE TEHDİT ETTİCumhuriyet Savcısı Hakan A. ile tartışma yaşayan N.Ö. ilişkiyi sonlandırmak istediğini iletti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nın bilgisi dışında gizlice çektiği görüntüleri yayınlamak ile tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrası ilişkileri biten Cumhuriyet Savcısı Hakan A., sosyal medya üzerinden başka kadınlarla konuşarak N.Ö.'nün müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve özel yaşamına dair bilgiler verdi.GİZLİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ TALBETİNDE ARŞİVLEMİŞBunun üzerine N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Dosya Antalya'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın ikametinde, adliyedeki odasında ve aracında ki aramalar neticesinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, Hakan A.'nın tabletinde N.Ö. ve başka kadınlara ait müstehcen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Hakan A.'nın, N.Ö. ve başka kadınlara ait görüntü ve fotoğrafları tabletinde arşivlediği belirlendi.HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDIAynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'da (HSK) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Hakan A. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.