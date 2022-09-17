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Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Ekleme: 17.09.2022 - 19:37 Güncelleme: 17.09.2022 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 35'inci Ahilik Haftası etkinliğinde konuştu.

Bakan Bilgin, “Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir. Ahilik teşkilatı yaklaşık bin yıldır Anadolu'da sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel ve politik hayatta önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir...

Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran'dır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmektir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı ahiliktir' diye konuştu.

Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi

'ASGARİ ÜCRETTE EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

EYT konusuna değinen Bakan Bilgin, “Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. Türkiye 'yola devam' dedi. Esnafların kredi sorunları var. Bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz...

Emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz...

Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz...

Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Milyonlar merakla bekliyor... Bakan Bilgin EYT ile ilgili tarih verdi
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