Karadeniz gazında flaş gelişme! Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazıyla ilgili olarak kritik bilgiler içeren bir paylaşımda bulundu.'FİLYON LİMANI'NA DOĞRU SEYİRDE'TPAO'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Karadeniz gazının üretimi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Açıklamada 'Sakarya Gaz Sahası'nın ana kontrolünü sağlayacak kordon bağı hattı ekipmanının testleri ve gemi alt güvertesine sarımı Norveç'te tamamlandı. Ekipman, Filyos Limanı'na doğru seyirde. Pruvası neta olsun.' ifadelerine yer verildi.