  • USD: 18,25 - 18,28
  • EURO: 18,20 - 18,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...

İBB'nin Kâğıthane Deresi'nden doğrudan Haliç'i kirlettiğinin ortaya çıkmasının ardından atiksudan alınan numunelerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi. 16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlendi.

İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
Ekleme: 17.09.2022 - 15:12 Güncelleme: 17.09.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracının Haliç'i besleyen Kağıthane Deresi'ne atıksu boşaltırken yakalanmasının ardından yapılan testlerde İBB tarafından boşaltılan ve doğrudan Haliç'e akan atıksuyun normalden 20 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" dedi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Öztekin, "Güvenlik kamerası kayıtlarından da rahatlıkla görülebildiği üzere son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vidanjörleri düzenli şekilde Kâğıthane Deresi'ne zararlı atık su boşaltmaktadır.


Konuyu 15 Eylül 2022günü yaptığımız açıklamalar ve İBB Meclisi'ne verdiğimiz soru önergesi ile kamuoyuna aktardık. Ayrıca sudan aldığımız numuneler bağımsız Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarlarında tahlil edildi.


16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacı 600 mgO2/L olması gerekirken numunemizde kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Öztekin açıklamasında ayrıca, "Atık suyun kirlilik derecesini belirleyen ölçünün 20 kat fazla çıkması durumu bütün açıklığıyla ifade etmektedir.
Haliç'in çamurdan arındırıldığını iddia edenler çamurun doğrudan dereye boşaltılmasını izah edememektedir" ifadelerine yer verdi.

İBB'nin Kağıthane'deki çevre katliamının faturası çıktı! Tahlil sonuç geldi: Durum çok vahim...
TFF'ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı
Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e İzmir cevabı: Yönetemediğiniz şehirlerin sorunlarını çözün
Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı
Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kol kola yürüdü
Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor
Göçmen kaçakçılığından askeri casusluk çıktı!
Dışişleri’nden ABD’ye sert sözler! Uyarılar art arda geldi
İşte CHP'nin liyakat anlayışı! Bir kişiye tam 3 müdürlük!
Van'da inşaatı süren tünelde göçük! Enkaz altında kalanlar var
Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama! Endişeyle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım! Teşkilat ile iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağız
Putin, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti! En güvenli rota Türkiye
Fransa'da elektrik kesintisi alarmı! Avrupa'da enerji krizi büyüyor
Trump: Başkan adaylığımın engellenmesi durumunda 'büyük problem' yaşanır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'ın provokasyonları normalleşme sürecine büyük bir darbe
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! Mazot dağıtım töreninde mazot veremediler
Melis Sezen'den ilginç paylaşım!
TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Sapık savcı görevden uzaklaştırıldı! Yaşadığı ilişkiyi gizlice kayıt altına alıp tehdit etmiş...

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Altın resmen eridi: Son bir yılın en düşük seviyesine indi