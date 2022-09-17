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Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde devlet başkanlarıyla sohbet ettiği anları yansıtan ve kamuoyunda büyük ilgi gören fotoğraf karesine ilişkin "Güzel bir anı oldu" değerlendirilmesinde bulundu. Şanghay dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aynı fotoğrafla ilgili diğer bir soruya ise "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...
Ekleme: 17.09.2022 - 17:12 Güncelleme: 17.09.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan o anı anlattı! Şanghay zirvesindeki liderlerle çekilen o kare...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna iştirak etmek üzere gittiği ABD'nin New York kentine hareket etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesinin ardından uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan'a zirvede liderlerle birlikte çektirdiği ve kamuoyunda büyük ilgi gören fotoğraf karesi de soruldu.



"GÜZEL BİR ANI OLDU"

Erdoğan, "Zirvede bir fotoğraf çıktı ortaya. Türkiye bu fotoğraf karesini konuşuyor. Fotoğraftan gördüğümüz, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, diğer liderler de dinliyorlar. Hepsine birden hitap eder gibi bir haliniz vardı orada. Nasıl oluştu o kare ve ne anlatıyordunuz o anda?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

İlham Bey o koltuğu bana bıraktı, kendisi yandaki koltuğa geçti. Çoğu Rusça bildiği için tercüman da konuştuklarımızı Rusça'ya çeviriyordu. Oradaki sohbetimiz tabii hepsinin bayağı hoşuna gitti. Güzel bir anı oldu.



"BİLİYORSUNUZ BİZİMKİ ALTI KİŞİLİK MASA DEĞİL"

Büyük ilgili gören fotoğraf karesiyle ilgili bir diğer soru ise "Masa böyle kurulur" ya da "Diğer masadakiler dağılabilir" şeklinde yansımalar oldu, yorumlar yapıldı" şeklindeydi. Başkan Erdoğan bu soruyu ise "Ama biliyorsunuz bizimki altı kişilik masa değil" yanıtladı.
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