Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Hepsinin ortak hedefi Cumhurbaşkanı'mızın yürüyüşünü durdurmak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, hayırlı bir eserin hizmete alınmasına tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.AK Parti iktidarları olarak, hükümet bütçelerinde en büyük payı daima eğitime ayırdıklarını anlatan Bozdağ, Türkiye'de ortaöğretimde okullaşma oranını arttırdıkları gibi üniversitede de eğitimde büyük bir değişimi ve üniversiteli olma oranını artırdıklarına dikkati çekti.Kesintisiz eğitimi kaldırıp kesintili yaptıklarını, meslek liselerinin, ara iş gücü yetiştiren okulların önünü yeniden açtıklarını, üniversiteye girişteki haksız katsayı zulmünü kaldırdıklarını dile getiren Bozdağ, ortaöğretimde, yükseköğretimde kadınların aleyhine olan kıyafet tercihinden kaynaklı ayrımcılığa, eşitsizliğe son verdiklerini belirtti.Bakan Bozdağ, "Başörtüsü zulmüne son vereceğim." diyen partilere kapatma davalarının açıldığını, 2008'de MHP ile Meclis'te bir değişiklik yaptıklarını ve kimsenin eğitim hakkından yoksun bırakılamayacağına ilişkin düzenlemeye gittiklerini, şu anda muhafazakarlarla helalleşmek için dolaşan CHP'nin koşa koşa Anayasa Mahkemesine gittiğini, mahkemenin de yürürlüğünü durdurduğunu ve AK Parti'ye bu nedenleri gerekçe göstererek kapatma davası açtığını anlattı.Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için yaşanan zorlukların değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, üniversitede kadınlar arasındaki eşitsizliğe son verdiklerini, bugün Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında da yükseköğretim kurumlarında da başı açık, başı örtülü öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü, ayrım gayrım yapan köhnemiş zihniyeti de çöpe attıklarını belirtti.Çalışma hayatında da yaptıkları düzenlemelerle herkese eşit çalışma hakkını sağladıklarına işaret eden Bozdağ, "Hukuk devletini, Anayasa'nın eşitlik ilkesini hayata tam anlamıyla biz soktuk." dedi.Siyasi haklarda da aynı adımı attıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye'nin dünyada kadınlara seçme seçilme hakkını en erken veren ülkelerden olmasına rağmen seçilme hakkının neredeyse Gazi Mustafa Kemal'den sonra görülmediğini dile getiren Bozdağ, "Merve Hanım'ın başına gelmedik kalmadı. Şimdi seçilmiş milletvekillerimiz var mı? Görevde bakanlarımız var mı? Var. Siyasi haklar bakımından da kullanma bakımından da biz büyük bir adımı hayata geçirdik. Eğitimde ve diğer alanlarda kadınlarımızı önceleyen, onların hukukunu her şeyin üstünde tutan adımlar attık." diye konuştu.2002 yılında 76 üniversitede 1,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü, şu anda 81 ilde üniversitenin bulunduğunu ve 8,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Bozdağ, "Gençlere en büyük hizmeti veren kadro bu kadrodur." ifadesini kullandı.Kredi yurtlarda da aynı adımı attıklarını 180-190 olan yurt sayısının 800'ü bulduğunu, yaklaşık bir milyon öğrencinin burada barındığını, birkaç büyük il haricinde üniversiteyi kazanan öğrencilerin hemen hemen hepsinin barınma sorununu çözdüklerini belirten Bozdağ, laf değil, icraat yaptıklarını vurguladı.Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde ihracat kalemlerinin pek çoğunda dünyada parmakla gösterilen büyük başarılara imza attığını, bunun sebeplerinden birinin de ilim ve eğitim konusunda verdikleri destek, bu konuya bütçeden ayırdıkları kaynaklar olduğuna işaret eden Bozdağ, "Türkiye, bilgiye hükmettikçe güçlenecektir." dedi."HEPSİNİN ORTAK HEDEFİ CUMHURBAŞKANI'MIZIN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK"Türkiye'nin 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatının 2022'de dünyadaki ekonomik dalgalanmalara rağmen 255-260 milyar dolar civarında olacağının tahmin edildiğini anlatan Bozdağ, şöyle konuştu:"Biz ABD'nin, Avrupa'nın dış pazardaki kazancından tam 225 milyar dolarını kesip Türkiye'ye getirmişiz çünkü biz o pazarda 260 milyar dolara ulaşmasaydık o para ya Avrupa'ya ya ABD'ye ya başka ülkeye gidecekti, şimdi Türkiye'ye geliyor. Türk üreticisi, sanayicisi, işçisi, ülke olarak biz bundan kazanıyoruz. Onun için rahatsızlar. Türkiye, bilgiye hükmettikçe, yerli üretimi çoğalttıkça, savunma sanayisinde yerliliği yüzde 20'den 80'e çıkarıp sadece bu alanda 5 milyar dolarlık ihracat yapınca herkes Tayyip Erdoğan düşmanı kesildi. 'Eğer Tayyip Erdoğan'ı durduramazsak Türkiye'yi durduramayız.' Türkiye'yi durdurmanın yolu Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmaktan geçtiğini çok iyi biliyorlar. Biden'dan Macron'una 7 düvel bir araya geldi, 23'e kilitlendi. Terör örgütleri bir araya geldi, 23'e kilitlendi. 7'li masa bir araya geldi, 23'e kilitlendi. Hepsinin ortak hedefi Cumhurbaşkanı'mızın yürüyüşünü durdurmak. Biden de aynı şeyi istiyor, Macron da aynı şeyi istiyor, diğerleri de aynı şeyi istiyor. Türkiye'nin düşmanlarının istediği bir hedefe doğru yönelmek mi bu milletin hayrına yoksa bu milletin istikametini görüp o istikameti tahkir etmek mi bu milletin hayrına? Antepli kardeşlerimizin de 23'te Cumhurbaşkanı'mıza ve kadrosuna sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Çalışana, gayret edene, alın teri dökene Antep için koşana Antepli sahip çıktığı sürece, Türkiye için koşana, ter dökene aziz Türk milleti sahip çıktığı sürece bu milletin yolu ve bahtı daima açık olacaktır çünkü at binenin, kılıç kuşananındır. At, sahibine göre kişner. Eğer siz sahibini ata bindirmezseniz o atın yürüyüşü de icraatı da değişir." Bakan Bozdağ, Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni etti.DİĞER KONUŞMALARGaziantep Valisi Davut Gül, kentin hızlı geliştiğini ve büyüdüğünü, buna bağlı olarak bazı sorunların ortaya çıktığını ifade etti.Çarpık kentleşmeye dikkati çeken Gül, "Gaziantep, bunları ortadan kaldırmak için birkaç şey yapıyor. Bir tanesi belediyemizin çalışmaları. Konut alanlarının imara açılması, yeni sanayi alanların açılması gibi. Dolayısıyla çarpık kentleşmenin oluşmaması için hizmetlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de eski şehirlerin dönüşmesi için en az 50 yıl lazım. 50 yıl dediğimiz, yaklaşık 3 nesil demek. Bizim 3 nesil kaybedecek vaktimiz yok. Pilot bölgelerde hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri, vatandaşa doğrudan hizmet eden, çocuklara, kadınlara dokunan çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da şehrin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirtti.Söz konusu sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Bakbak, "En büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onların doğru yönlendirilmeleri ve en iyi eğitimi alması için bu eğitim merkezleri çok önemli. Gaziantep'te eğitime çok büyük önem ve destek vermekteyiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.Yeni nesillerin Aziz Sancar olma yolunda çalışmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:"Buradaki her çocuğu Aziz Sancar yapmaya hazır mıyız? Aziz Sancar, 7 yaşına kadar Türkçe bilmeyen ve şimdi Nobel Ödülü alan bir hocamızdır. Buradaki her bir çocuk Aziz Sancar olabilir. Aziz Sancar'ın kitabını TÜBİTAK yayınları çıkardı. Ben de kitabı okudum ve 'Hiç vazgeçmedi.' yazıyordu. Biz de diyoruz ki 'Vazgeçmek yok, durmadan çalışacağız.' Aziz Sancarları çoğaltarak yolumuza devam edeceğiz."Bozdağ ve beraberindekiler, konuşmanın ardından açılışını yaptıkları binayı gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.