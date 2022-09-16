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Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'

Vatandaşın gündeminde Salı gününden beri TOKİ ucuz konut projesi var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin dışında 81 ile yapılacak konutlarla ilgili ayrıntılar da belli oldu. İstanbul'da yapılacak konutların adresleri Silivri, Çatalca, Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler oldu. Ucuz konutun ardından siyaset kulislerinde uygun taksitli otomobil kampanyası konuşuluyor. İşte gündem olan haberin detayları...

Ekleme: 16.09.2022 - 10:18 Güncelleme: 16.09.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde! Uygun taksitle araba kampanyası olacak mı? '200 bin araç dağıtılırsa...'
Türkiye, seçim iklimine girerken ucuz konut projesi oldukça ilgi gördü. Başvuru yapanların sayısı bir buçuk milyonu geride bıraktı. TOKİ tarafından yapılan ucuz konut projesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler bu kez de ucuz otomobile çevrildi! ÖTV indirimi olacak mı? Herkesi yakından ilgilendiriyor...

UCUZ KONUTTAN SONRA SIRADA OTOMOBİL Mİ VAR? DİKKAT ÇEKEN 'TOGG' DETAYI
Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım; siyaset sahnesinde konuşulan ucuz otomobil projesini değerlendirdi.
'Seçim öncesinde bu tarz düzenlemeler yapılabilir. Otomobil alımını teşvik etmek ekonomik açıdan biraz zor. Yerli otomobili teşvik edebilirsiniz, onun içinde de yine ithalat var. Özellikle yerli - yabancı ayrımı gözetmek zor, gümrük birliğine tabiiyiz. İnsanlar ithal ekonomiye gidiyor.

'BELKİ 200 BİN OTOMOBİL DAĞITACAKSINIZ...'

Sıfır otomobillerin fiyatları düşünce ikinci el otomobillerin fiyatı da düşüyor. İkinci el otomobile sahip olan insanların sayısı daha fazla. Ucuz otomobil dağıtsanız bile belki 200 bin otomobil dağıtacaksınız. O nedenle bunu biraz zor görüyorum.
Ama şu olabilir; otomobil vergileri düşürebilir. ÖTV, seçim öncesinde düşebilir. Piyasayı açma kısmet bir rahatlama olabilir, olmalı da...

Bu kadar yüksek fiyattan otomobil almak çok zor! Eğer bir ulaşım sorunu varsa devlet burada bir kaynak ayıracaksa toplu taşımaya ayırmalı diye düşünüyorum.

Otomobil için dünyanın en yüksek vergileri Türkiye'de! Eğer ÖTV indirimi olursa bu vatandaşı olumlu etkiler.

'TOGG BİR TÜRK MARKASI, YAKITI DIŞA BAĞLI DEĞİL! DÜŞÜK FİYATLA...'
TOGG bir Türk markası. Türkiye'nin ürettiği bir otomobil. Yakıtı ithal olmayacak. Elektrikli ve Türkiye'nin ürettiği bir otomobili hükümet seçim öncesinde veya sonrasında destekleyebilir. Düşük fiyatla otomobili vatandaşa satabilir. Burada bir sorun yok.'

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