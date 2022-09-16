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Türker Akıncı'nın yeni kitabı 'Kim Bu Tapınakçılar' çıktı!

Sunucu ve gazeteci Türker Akıncı'nın kaleme aldığı "Kim Bu Tapınakçılar" kitabı çıktı.

Ekleme: 16.09.2022 - 11:57 Güncelleme: 16.09.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Türker Akıncı'nın yeni kitabı 'Kim Bu Tapınakçılar' çıktı!Sunucu ve araştırmacı Türker Akıncı'nn yazdığı "Kim Bu Tapınakçılar, Gizli Savaş: Komplo Değil Gerçek" kitabı okuyucusu ile buluştu.

Kutsal toprakların ve Hz. Süleyman Tapınağı’nın korunması gibi sözde ulvi amaçlara büyük servetler feda edip Haçlı orduları kurarak önce Selçuklular, ardından Selahattin Eyyubi tarafından bozguna uğratılan Avrupa soyluları, bütün bu çabaların Tapınak Şövalyeleri eliyle boşa çıkarıldığını ve kendi amaçları için kullanıldığını çok erken dönemlerde fark etmişlerdi. Ancak çıkar ilişkileri, Kilise’nin etkisi ve halkın bu tarikata verdiği destek gibi sebepler kesin bir önlem almayı engellemiş, Haçlılar kutsal topraklardaki varlıklarını teker teker kaybetmeye başlamış ve Kudüs, yeniden Müslümanların eline geçmişti.

Günümüzde ise Mesih’in gelişiyle birlikte “dünyaya egemen olma” hesapları yapan Yahudi önde gelenleri de Hz. Süleyman Tapınağı’yla oldukça ilgililerdir. Aynı beklenti, tapınağı felsefelerinin merkezine yerleştiren Masonlar için de geçerlidir.

Etkileri Batı uygarlığının DNA’sında hâlâ varlığını sürdüren bu arkaik yapının analizi ve şifrelerinin çözümünü bu kitapta tüm açıklığıyla bulacaksınız.


Türker Akıncı'nın yeni kitabı 'Kim Bu Tapınakçılar' çıktı!


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